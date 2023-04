Juventus, presidente Ferrero: “Periodo complicato ma torneremo a vincere”

"Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto. Inutile nascondercelo: in questo momento stiamo attraversando un periodo complicato. Ma la vostra vicinanza e quella di tutti i tifosi fanno sentire la forza di questa squadra", ha detto Ferrero come riportato da Gazzetta.it. "Tutti stiamo facendo il nostro dovere in questa fase, voi come tifosi, la squadra in campo con una serie di vittorie. Ricordiamoci che la Juve è una grandissima squadra, la storia della Juve è centenaria. La Juve ha vinto tutto quello che c’era da vincere, è campione nazionale e internazionale. La Juve è forte, nel recente passato ha infilato una serie di vittorie straordinarie. Si riparte, torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto".