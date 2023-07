Klose commenta Milinkovic in Arabia: “Mi ha un po’ sconvolto perché…”

A Il Messaggero arriva anche il parere illustre di Miroslav Klose a proposito dell'addio di Milinkovic-Savic alla Lazio ma in generale al calcio d'Europa per andare in Arabia Saudita. "Mi ha un po' sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto per la Liga o la Premier, campionati veri che gli avrebbero permesso di disputare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto".

E su questo exploit dell'Arabia che compra tutti e attira tutti: "Perché ormai conta solo il denaro. Io non ho mai giocato per soldi. Se tu sei un calciatore, già guadagni tantissimo e dovresti pensare ad altro. Per come concepisco io lo sport, si dovrebbe puntare a vincere trofei con la propria squadra, ed è in Europa il calcio che conta. Io decisi di lasciare la Germania per imparare la lingua, per la mia famiglia e i miei bambini, e la Lazio era la soluzione migliore per competere ad alti livelli in un altro torneo importante come la Serie A", ha detto Klose.