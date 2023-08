Kovalenko, incidente in auto: una donna in ospedale

Il centrocampista ex Spezia ora tornato all'Atalanta Kovalenko ha avuto un incidente in auto che ha coinvolto altre persone.

Incidente per l'ex giocatore dello Spezia Viktor Kovalenko oggi tornato all' Atalanta . Da quanto si apprende da Il Secolo XIX , nel pomeriggio di ieri, in Val di Vara, il centrocampista 27enne è stato protagonista di un incidente in auto.

Il calciatore era alla guida della sua Audi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in contatto con una Dahiatsu guidata da una cinquantenne della zona. Lo schianto, che si è verificato sulla strada statale Aurelia a Riccò del Golfo, è stato violento ma per fortuna con conseguenze non gravi.