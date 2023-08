Atalanta, De Ketelaere si presenta: “Opportunità giusta al momento giusto”

Ai canali ufficiali del club, il classe 2001 ha parlato delle sue prime sensazioni e di cosa l'abbia spinto a optare per il nerazzurro bergamasco: "Ho scelto l'Atalanta e Bergamo perché penso sia l'opportunità giusta al momento giusto. Credo che sia una scelta biona per me"; ha esordito De Ketelaere. "Anche quando ero in Belgio so che l'Atalanta mi aveva seguito e ho sentito l'interesse. Adesso, un anno dopo, sono qui".