La Juventus stende il Real Madrid 3-1: segna anche Vlahovic

GARA - La partita è subito frizzante con la Juventus che trova la rete immediatamente con Kean, abile a ribadire in rete un'azione con il pallone che era finito sul palo. Bianconeri in palla e pochi minuti dopo ecco il raddoppio: Weah sfrutta l'azione McKennie-Chiesa e segna il 2-0. Nel primo tempo c'è anche il lampo di Vinicius che accorcia le distanze e qualche altra occasione ben controllata da Szczesny. La ripresa è girandola di cambi con il Real che ci prova senza successo. Nel finale c’è spazio anche per Dusan Vlahovic: Allegri lo mette in campo per qualcosa in più di un quarto d'ora e il serbo sigla il 3-1 su assist vincente di Soulè.