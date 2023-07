Lazio, Lotito: “Scudetto? Perché no. Su Milinkovic-Savic…”

SMS - Lotito non si è sottratto ai rumors sul futuro di Milinkovic-Savic: "Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti... Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi... Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi. Contano le scelte tecniche, le decisioni personali, i rapporti. Poi, se uno se ne vuole andare, io non lo tengo. Sergej ha detto che se ne vuole andare? A me no, non lo ha detto [...]".