Lecce-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

La formazione salentina, con qualche problema in attacco, si dovrebbe affidare a Falcone in porta. Difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Centrocampo con Rafia, Ramadani, Joan González. In avanti senza una vera punta di ruolo ci saranno Almqvist, Strefezza, Banda

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra le due squadre si giocherà, come detto, oggi domenica 13 agosto 2023 alle ore 21 allo stadio Via del Mare, casa dei salentini. Gli appassionati e tifosi delle due squadre potranno seguire la gara anche in diretta tv e streaming. Infatti, grazie a Mediaset che detiene i diritti della competizione ci sarà modo di vedere il match in tv su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity, anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.