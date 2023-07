Avellino, dopo Palmiero dal Pescara è caccia al terzino. I nomi

L'Avellino si dimostra uno dei club più attivi sul mercato in entrata. Anzi al momento è il club di Serie C che si è mosso meglio sul mercato. Dopo l’estremo difensore Simone Ghidotti, ufficializzato ieri il suo prestito dal Como al pari dell’acquisto del trequartista Felice D’Amico dalla Samp, il vice capocannoniere del girone C, Cosimo Patierno, prelevato dalla Virtus Francavilla, ieri è stata la volta del centrocampista centrale Luca Palmiero arrivato dal Pescara, dopo una settimana di corteggiamento anche grazie alla mediazione dei suoi agenti Pisacane, Cirillo e Matrecano. Il calciatore classe 1997 è stato prelevato a titolo definitivo. Con Zeman 34 presenze la scorsa stagione. Adesso il d.s. Giorgio Perinetti è alla caccia degli svincolati, Come riporta il Mattino di Avellino, Valerio Boffelli, classe 2004 del Napoli, entrerà a far parte della batteria dei portieri con Simone Ghidotti e Pasquale Pane. Sempre con il Napoli è stato avviato un discorso per il giovane attaccante Lorenzo Sgarbi, classe 2001 con oltre settanta presenze in Lega Pro distribuite tra Renate e Pro Sesto. Si tratta di un profilo interessante che Perinetti vorrebbe inserire subito in rosa, come eventuale punta di ri- serva, anche perchè Marcello Trotta è alle prese con la riabilitazione e Vincenzo Plescia partirà in ritiro in prova con la valigia sempre pronta. In alternativa a Sgarbi c’è anche un profilo abbastanza simile che intriga ed è quello di Camillo Tavernelli, fresco di svincolo dal Cittadella. che piace anche al Padova.