Avellino, il ds Perinetti su Pazienza: “Sta risolvendo i problemi che ci sono”

Intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss, il ds dell'Avellino Giorgio Perinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo corso del club irpino, impegnato nel girone C di Serie C (il prossimo 29 ottobre la sfida al Catania di Luca Tabbiani al "Massimino"). Dopo l'esonero a inizio stagione di Massimo Rastelli, la società campana ha scelto di affidarsi a Michele Pazienza, ex calciatore di Napoli e Juventus e in rampa di lancio da allenatore dopo gli anni a Cerignola. Di lui, Giorgio Perinetti ha spiegato: "Mi auguro che Michele aiuti a risolvere i problemi che c'erano ad inizio stagione, lo sta già facendo, e soprattutto che sappia valorizzare lo spessore di tutta la squadra. Sta impostando una squadra con criteri giusti per questo campionato di Lega Pro" - ha spiegato il direttore sportivo dell'Avellino. Su Sgarbi invece, Giorgio Perinetti spiega: "Sgarbi? L’ho visto giocare l’anno scorso e mi ha lasciato qualcosa, ho cercato di prenderlo ma il Napoli non ha voluto lasciare nessun riscatto. Per la capacità di trasformare in gol il suo talento, direi che ci sono tutte le premesse affinché diventi un calciatore importante" - conclude Perinetti, direttore sportivo dell'Avellino di Michele Pazienza, club candidato alla vittoria finale del campionato del girone C di Serie C.