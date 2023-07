Avellino-Patierno è tutto vero: Perinetti porta il bomber e non si ferma

Nuovi colpi in arrivo per il club grazie al lavoro del dirigente. Non solo Patierno, ecco chi arriva.

Redazione ITASportPress

Sarà lunedì il giorno di Patierno all'Avellino. Dopo le prime conferme delle scorse ore, Il Mattino dà per certo l'arrivo del bomber in città per la firma nel primo giorno della prossima settimana. L'attaccante arriverà e sarà pure in compagnia di un altro calciatore. Lunedì, infatti, sarà il giorno anche di Felice D’Amico che si può definire un lupo. Il classe 2000, trequartista che si è fatto notare con la Pro Sesto nella scorsa annata, è ormai un nuovo colpo di Perinetti.