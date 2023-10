Avellino, Pazienza sul Catania: “Vivono una situazione che non ci piace affatto”

Intervenuto alla vigilia di Catania-Avellino , sfida in programma per domani 29 ottobre alle ore 16:00 al "Massimino", Michele Pazienza è intervenuto in conferenza stampa. "Questa è una partita di grande importanza, affrontiamo una squadra con una solida tradizione e ambizioni. Pertanto, dobbiamo metterci in campo con il massimo impegno e attenzione". Sull'assenza dei tifosi dell'Avellino, Pazienza spiega: "È un peccato che i nostri tifosi non possano essere presenti sugli spalti, ma ci conforta sapere che ci supporteranno dopo l'allenamento. Questo è un grande incoraggiamento di cui abbiamo bisogno. Stiamo lavorando per definire gli ultimi dettagli in vista della partita."

Poi, ancora sul Catania: "Domani daremo il massimo impegno per cercare di ottenere questa vittoria tanto attesa (che manca dal 1948). Gli avversari? Vivono una situazione che non ci piace affatto. Conosciamo bene i dirigenti del Catania, in particolare Grella, che ha una profonda conoscenza del calcio. Al momento, sembrano concentrati su questioni che non riguardano il calcio, ma non dobbiamo lasciarci influenzare. Domani dobbiamo concentrarci su di noi stessi, sul fare ciò che sappiamo fare, e non farci distrarre da questioni esterne. Sappiamo che il Catania scenderà in campo determinato, con l'allenatore e una squadra che cercheranno di batterci. Dobbiamo pensare solo a noi stessi". Infine, sulla propria squadra, Michele Pazienza conclude: "Per quanto riguarda la crescita della squadra, sottolineo l'importanza del lavoro quotidiano, indipendentemente dal risultato finale. Ogni partita ci fornisce indicazioni su come migliorare e su dove concentrare i nostri sforzi per crescere. Sappiamo che il lavoro e la dedizione sono fondamentali".