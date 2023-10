Catania, Tabbiani: “Toccare gli aspetti umani non è il massimo, chiedo rispetto”

Sulle voci sullo spogliatoio: "Bisogna stare attenti, è poco rispettoso per me e per i ragazzi. Toccare gli aspetti umani non è il massimo: io ho la certezza che i ragazzi facciano il meglio per me e per il Catania, io su questo non ho nessun dubbio. Poi se io e i ragazzi siamo all'altezza si giudicherà, ma questo tipo di fattori non andrebbero trattati per il rispetto di tutto il gruppo". Sugli infortuni: "Siamo in difficoltà e non ci voleva, ma queste situazioni possono rafforzarci ulteriolmente".