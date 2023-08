Avellino, Perinetti deve sfoltire la rosa: ecco chi parte

Il club a lavoro in entrata ma anche in uscita: diversi calciatori dovranno lasciare la rosa. Perinetti all'opera.

L'Avellinoha vissuto alcune giornate davvero intense per quanto riguarda il mercato in entrata. Diversi i colpi piazzati dalla dirigenza del club. Ora, però, è tempo anche di cessioni. Come sottolineato da Il Mattino Avellino, infatti, Perinettiè a lavoro per trovare una soluzione agli esuberi della rosa.