Benevento, Acampora: “Tenevo alla maglia, dispiace aver dato altre impressioni”

GennaroAcampora lascia il Benevento tra le critiche. Il centrocampista - passato al Bari in prestito - è stato a lungo accusato di tifosi di scarso attaccamento alla maglia, protagonista di un'annata tra le peggiori della sua carriera. Il 29enne, da parte sua, ha voluto mandare un messaggio al suo ex club e tifosi rispondendo anche alle voci sul suo conto: "Sono arrivato due anni fa in punta di piedi, con l'entusiasmo di un bambino che dà i primi calci ad un pallone - ha esordito tramite profili social -. Società e i tifosi mi hanno subito fatto sentire a casa, accogliendomi a braccia aperte. Purtroppo le cose belle non durano per sempre. Come lo scorso anno, decisamente il peggiore. Ci tengo a scusarmi con tutti se ho dato l’impressione che non tenessi alla maglia o alla piazza, ma chi mi conosce sa bene che non è mai stato così. Ci tengo inoltre a ringraziare e salutare il presidente, una persona che ho stimato dal primo giorno".