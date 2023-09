Benevento, Acampora ufficiale al Bari mentre salta cessione di Tello

Risolto il nodo Gennaro Acampora in casa Benevento, che chiude un'altra cessione. La trattativa si è sbrigata nelle ultime ore di mercato, giusto un'ora prima del gong conclusivo, e ha visto un clamoroso reinserimento del Bari che ha raggiunto un accordo con i sanniti sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, in realtà, speravano di lasciarlo partire a titolo definito o con obbligo, ma non è stato così. In ogni caso si sono tutelati con un rinnovo di contratto del centrocampista per ulteriori due anni. Ad una trattativa che si conclude per il meglio c'è ne un'altra che sfuma definitivamente. È la tanto chiacchierata cessione di Andrés Tello, che il Benevento non è proprio riuscito a piazzare sul mercato. Nelle ultime ore era spuntata un ipotesi scambio ma questa non convinceva il club sannita.