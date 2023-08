Benevento, colpo Alexis Ferrante. Moncini andrà al Brescia

Sono ore frenetiche in quel di Benevento. Quando sembrava ormai certo di rimanere in giallorosso anche questa stagione, ecco che cambia il futuro di Gabriele Moncini. Nelle ultime ore l'attaccante ha avuto contatti con il Brescia, squadra che ha spinto per averlo e che è andata incontro alle richieste del club sannita, trovando un accordo (circa 700mila euro). Ora Moncini è in viaggio per raggiungere la provincia lombarda, dove sosterrà le visite mediche e, se tutto dovesse andare secondo i piani, esser annunciato ai suoi nuovi tifosi. Nel frattempo il direttore tecnico Marcello Carli non è rimasto con le mani in mano e agito sul mercato per individuarne un sostituto. La lente d'ingrandimento è caduta su Alexis Ferrante, attaccante della Ternana che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 300mila euro, pronto a trasformarsi in obbligo (ma ribassato a 200mila euro), al raggiungimento di 25 presenze con almeno 45’ disputati. Il Benevento ha quindi liberato Gabriele Moncini, per la cifra tonda di un milione di euro. Contando anche il risparmio sull’ingaggio che pesava sul bilancio per complessivi 450mila euro, il club sannita realizza un plusvalenza da quasi un milione e mezzo. Il costo del cartellino di Moncini -scrive il Mattino - era difatti già stato ammortato in funzione del contratto triennale che il Benevento gli aveva fatto sottoscrivere a gennaio del 2020, mentre l’annualità corrente era determinata dall’opzione unilaterale di rinnovo esercitata dal club prima di formalizzare il prestito alla Spal a metà luglio del 2022.