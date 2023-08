Benevento, anche Moncini nel mirino della B ma i sanniti fanno muro

L'attaccante Gabriele Moncini è uno dei pezzi pregiati del Benevento e sono state diverse la squadre che si sono fatte avanti per intavolare una trattativa riguardo il trasferimento. Ultima di queste è il Modena, che secondo quanto riportato da ottopagine.it lo avrebbe messo nella lista delle priorità per il mercato. Il classe 1996 si è fatto grande pubblicità lo scorso anno col prestito alla Spal, dove ha concluso la sua esperienza con nove reti all'attivo. Ad oggi però pare destinato a rimanere a Benevento. Perché i sanniti lo vogliono per la Serie C e hanno fatto muro a tutte le proposte. Proveranno a resistere anche a quella dei gialloblu.