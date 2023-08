Benevento, priorità centrocampista e difensore ma prima serve una cessione

Continua il mercato del Benevento. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di una lunga lista di esuberi a cui i sanniti devono far fronte, ma c'è anche necessità di qualche rinforzo qui e lì lungo l'organico di rosa. La priorità è quella di cercare di completare il roster con un mediano e un terzino destro. Per la difesa pare interessare Leonardo Nunzella, terzino in forza all'Alessandria. In ogni caso, ci si rivolgerà alla Serie B o C senza tenere conto del calcio estero. Ma tutto dipende dall'unica condizione, la cessione di Matteo Viviani per cui nelle ultime ore pare esserci stata un'accelerata del Cosenza. La trattativa appare proprio ad un passo e l'ufficialità potrebbe arrivare a giorni.