Benevento, Andreoletti: “Contento dell’atteggiamento, il bel gioco arriverà…”

La prima vittoria in campionato di lunedì scorso ha fatto sorridere il tecnico del Benevento, Matteo Andreoletti. I giallorossi hanno battuto in casa la Virtus Francavilla con un gol di Ferrante. La vittoria del suo Benevento lascia ben sperare il mister: "Abbiamo avuto un pò di difficoltà nel primo tempo, dove potevamo chiuderla e non l'abbiamo fatto. Ma per queste cose avremo tempo. Mi porto a casa lo spirito con cui è stata raggiunta questa vittoria. Sono soddisfatto, perché questa squadra è viva e i presupposti ci sono. Poi si parla del bel gioco, beh, per quello c'è tempo". L'allenatore ha puntato tutto sul gruppo squadra e ricevuto buone risposte: "La verità è che il tempo di costruire un bel gruppo non c'è mai, quindi devi essere veloce. Ma il nostro atteggiamento è stato da grande squadra e, ripeto, i presupposti ci sono".