Benevento, Ciciretti: “Sono tornato! Nuovamente pronto a lottare insieme”

Una serie di inaspettati eventi hanno portato il Benevento ad agire sul mercato svincolati e riprendere Amato Ciciretti. I documenti sono stati sbrigati tutti nell'arco di poche ore e l'ufficialità è arrivata questo venerdì 8 settembre. Queste le parole dell'attaccante condivise tramite profili social: "Sono passati anni dal giorno in cui sono andato via, anche se in realtà ammetto che non me ne sono mai andato - ha esordito Ciciretti -. Eh si perché ogni volta che mi parlavano del Benevento il mio cuore batteva più forte, perché certi sentimenti non li cancelli. Mi avete accolto come uno di voi sin da subito. Ora sono un uomo, ma con la stessa fame di un tempo e con la consapevolezza di chi si deve far perdonare! Sono di nuovo di nuovo pronto a lottare per il Benevento, insieme a tutti voi".