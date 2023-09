Benevento, Andreoletti: “Crotone gara speciale che affronteremo con…”

La gara è in programma per domenica 1 ottobre alle ore 16:15, l'allenatore: "Dobbiamo mantenere i nostri pregi come aggressività e approccio"

LA GARA: "Per blasone e passato è una gara non comune, lo sappiamo. Ma è anche vero che quest'anno un pò tutte le partite sono dei veri e propri big match, il livello è bello alto. In ogni caso mi aspetto maggiore personalità da parte dei miei ragazzi, dobbiamo mantenere i nostri pregi come aggressività e approccio alla partita" ha dichiarato l'allenatore del Benevento. Parlando poi della condizione generale della squadra: "Siamo in tanti e questo alza il livello degli allenamenti. Terranova spero di averlo se non in coppa sicuramente per la prossima. Ciciretti torna a disposizione, l’idea è quella di dargli minuti finali. Anche Importa torna con la squadra, ci può dare tante alternative importanti per questa sfida".