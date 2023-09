Benevento, tre infortunati verso il rientro per la gara contro il Crotone

Buone notizie per il Benevento, che in vista della prossima gara contro il Crotone potrebbe vedere l'infermeria svuotarsi. Non è scontato che ciò accada, ma ci sono buone probabilità. In primis per Riccardo Improta, che già da una decina di giorni è tornato a lavorare sul campo e anche con diversi esercizi col pallone. Lui parte da assoluto favorito per il recupero in vista del Crotone, per cui si attende di capire se in settimana si allenerà col resto della squadra o meno. Gli altri due sono Amato Ciciretti ed Emanuele Terranova, entrambi colpiti da problemi muscolari la scorsa settimana. Il loro recupero è certamente più in dubbio rispetto al compagno visto in precedenza: anche se la loro condizione non è eccessivamente delicata, camminare con i piedi di piombo è una pratica usata da molti club in questi casi. Tutto dipende dal parere dello staff medico, dunque ne sapremo di più prossimamente.