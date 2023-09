Benevento, torna Amato Ciciretti. Con lui anche un rinforzo in difesa

Incredibile ma vero, Amato Ciciretti torna a vestire la maglia del Benevento. Solo pochi giorni fa il calciatore aveva espresso la sua volontà di tornare nel tanto amato club sannita ed è stato accontento: "Tonerei volentieri, sono colori che porto nel cuore sempre". Così i dialoghi sono cominciati e da un'idea si è passati alla realtà, giungendo infine ad un accordo. L'attaccante vestirà nuovamente giallorosso per un anno, poi si vedrà per un eventuale rinnovo di contratto. Con Ciciretti, inoltre, arriverà a Benevento anche il difensore Emanuele Terranova. Reduce dall'esperienza in B con Bari e Reggina, il calciatore era alla ricerca di una nuova avventura. Come riporta Ottopagine.it, si unità presto al club sannita e anche lui firmerà un contratto per solo un anno.