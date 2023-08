Benevento, due pretendenti alla finestra per Tello. L’ex Glik vola in Polonia

Novità in casa Benevento per la cessione di Tello, che gode di due pretendenti dalla B. Intanto l'ex Glik lascia l'Italia e torna in Polonia

IlBenevento prova a sciogliere gli ultimi movimenti in uscita a poche ore dalla conclusione del mercato. Ancora in bilico Andrés Tello, che per l'intera estate è rimasto sulla lista dei possibili partenti ma nessuna pretendente ha mai bussato alla porta concretamente. Adesso però il centrocampista è entrato nel mirino di due club di B, Ascoli e Reggiana. A questo punto il nodo è trovare un accordo con il direttore tecnico Carli, che non ha intenzione di fare regali. Se il giocatore parte, va via a titolo definitivo o con una formula che preveda l'obbligo di riscatto al termine del periodo stabilito. D'altro canto l'ex difensore del Benevento Glik sembra ad un passo dalla sua nuova squadra. Lascerà l'Italia e tornerà in Polonia, al Cracovia.