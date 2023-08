Benevento, continuano le trattative per la cessione di Acampora al Pisa

Il Benevento rimane in contatto con il Pisa per Gennaro Acampora. Come noto ai più, il calciatore è entrato nel mirino dei nerazzurri da diverse settimane e una prima offerta da 400 mila euro era pure arrivata. Ma il club sannita, convinto di poter ricavare qualcosina in più dalla cessione, ha respinto la proposta e ora attende una nuova offerta. Così il Pisa ha pensato di cambiare tutto. I nerazzurri hanno idea di abbassare le richieste economiche inserendo nella trattativa uan contropartita tecnica, Emanuele Zuelli. Il regista classe 2001 piace ai sanniti e, per questo motivo, appare come una possibilità valida al raggiungimento di un accordo. Un continuo dialogo che potrebbe dunque concludersi nei prossimi giorni con una calorosa stretta di mano.