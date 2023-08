Benevento, due acquisti per Andreoletti

Il Benevento si destreggia sul mercato dando priorità alle cessioni, ma non stentando ad acquistare. Proprio negli ultimi giorni il club sannita ha chiuso un colpo utile per il centrocampo, quello di Marco Pinato, che pare possa non esser l'unico. Sempre in mezzo al campo può arrivare Davide Agazzi, classe 1993 per cui sono già stati mossi i primi passi. Per l'affondo decisivo si attende forse l'ufficialità di qualche uscita, ma le operazioni appaiono ben strutturate e quando si deciderà di accelerare l'accordo dovrebbe arrivare senza problemi. Per la difesa invece è in arrivo dal Sudtirol il terzino destro Berra. Sale il numero dei rinforzi per mister Andreoletti. Dopo Bolsius, Benedetti, Meccariello e Pinato adesso Agazzi e Berra.