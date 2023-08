Benevento, si prospettano due settimane di fuoco sul mercato

A due settimane dalla chiusura del calciomercato, ilBenevento ha ancora qualche operazione da perfezionare. La maggiore incognita è rappresentata dalle uscite, a cui seguirebbero poi i colpi in entrata. Ad oggi sembrano cinque le cessioni da chiudere entro il primo settembre: due prioritarie come quelle di Viviani e Acampora, tre possibili come Tello, Moncini e Koutsoupias. Come riferito in precedenza, dalle cessioni si delineerà poi il mercato del club sannita. Il reparto che più ha bisogno di rinforzi è il centrocampo dove potrebbe tornare Lorenzo Crisetig (in attesa di svincolo dalla Reggina). Importante anche non trascurare la difesa, dove poche sono le certezze. Un centrale e un terzino destro sono già iscritti alla lista "della spesa" del d.s. Carlì. Infine in attacco si attende di comprendere il futuro e le intenzioni di Gabriele Moncini. Nel mirino gli attaccanti Caturano e Ferrari.