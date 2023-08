Benevento, Karic e Masciangelo verso l’addio. Il Lecco li vuole entrambi

Sondaggio del Lecco per i due giallorossi: Karic può partire tranquillamente, già avviati i contatti. Per Masciangelo la trattativa è più complessa

Sono ore frenetiche in casa Benevento, che potrebbe cedere due calciatori in poche ore. Si tratta di Nermin Karic e Edoardo Masciangelo, entrambi verso l'addio e sotto la lente d'ingrandimento del Lecco. Il primo risulta come un'operazione molto più fattibile visto anche il poco interesse di mister Andreoletti nei suoi confronti. Non rientra nel progetto tecnico e può partire. I dialoghi sono aperti e presto si potrebbe giungere ad un accordo. Per il secondo qualche complicazione. Il tutto sarebbe da attribuire al valore residuo che il terzino romano ha bilancio e all’elevato ingaggio percepito. Già nei giorni scorsi il club sannita aveva ricevuto l'interessamento del Pescara, ma tutto si è concluso in un nulla di fatto. Vedremo.