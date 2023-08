Benevento, Ferrante: “Pronto a tutto per questa maglia, sensazioni positive”

"È stata un'operazione molto veloce, perché ho detto subito di si. Da parte mia non c'erano dubbi. Questa è una piazza molto importante e sono felice di poterci giocare, ho sensazioni positive". Queste le parole di Alexis Ferrante, attaccante arrivato dal mercato per sostituire il partente Gabriele Moncini. Il nuovo calciatore del Beneventoappare al settimo cielo per il trasferimento ormai ufficializzato e pronto a dare tutto per guadagnarsi stima e rispetto dei tifosi, oltre che della squadra. "Sono pronto ad uscire dal campo stremato ogni partita per questi colori - ha dichiarato l'attaccante ai microfoni di Ottochannel -. Voglio dare tutto per il Benevento, già a partire da domenica. Sto bene e mi sono già messo a disposizione del mister, con la Turris sarò dei vostri".