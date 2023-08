Benevento, l’attaccante obiettivo numero uno. Anche Marotta nel mirino

Prioritario rinforzo in attacco per il club sannita che cerca un profilo da affiancare o sostituire a Moncini. Difesa e centrocampo sono ok

Non cambia la strategia del Beneventodopo il recente summit tra Vigorito, Carli e mister Andreoletti. L'obiettivo numero uno sul mercato rimane sempre e comunque l'attaccante, utile ad affiancare o sostituire il titolarissimo Gabriele Moncini. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento per Salvatore Caturano ma è spuntato adesso l'ex Catania Alessandro Marotta (37). Per quanto riguarda gli altri reparti - secondo quanto riportato da Il Mattino - il club sannita non ha bisogno di intervenire in entrata. Eventualmente, se dovessero uscire Tello (richiesti almeno 700-800mila euro) e Acampora (qualcosina meno, 600mila), qualcosa si farà. Ma al momento la rosa pare costruita alla perfezione per il campionato di Serie C che presto prenderà il via.