Benevento, no alla contropartita per Acampora. Serve rinforzo in attacco

Non si sblocca la trattativa Acampora: i sanniti hanno detto di "no" allo scambio con Zuelli. In attacco serve un profilo in appoggio a Moncini

Redazione ITASportPress

Ultime settimane di fuoco per il Benevento, che ha necessità di puntellare la rosa prima della conclusione del mercato. L'operazione più chiacchierata degli ultimi giorni è stata quella di Gennaro Acampora, grande obiettivo del Pisa. Come riportato da Il Sannio Quotidiano, c'è distanza tra domanda e offerta così il club nerazzurro aveva pensato alla contropartita di Emanuele Zelli. Il giocatore farebbe al caso del club sannita per caratteristiche eppure il Benevento ha declinato l'offerta. Per quella porzione di campo le streghe sono alla ricerca di un profilo ben preciso, come quello di Lorenzo Crisetig che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Reggina. Ma anche su questo fronte si attende.