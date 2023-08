Benevento, lista degli esuberi è ancora lunga. Pesano gli ingaggi

C'é aria di rinnovamento in casa Benevento . I sanniti puntano a tornare immediatamente in Serie B dopo la delusione dello scorso anno e fare un'ottima sessione di mercato appare fondamentale. A maggior ragione, se servirà a liberare quelle pedine ormai superflue alla squadra. Ed è proprio su questo fronte che la dirigenza giallorossa sta lavorando, per esempio con la cessione di Igor Lucatelli alla Virtus Francavilla. L'ufficialità è arrivata di recente, con il comunicato del club: "Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Igor Lucatelli, classe 2003, è stato ceduto a titolo temporaneo alla Virtus Francavilla”.

Ma non solo Lucatelli. Altri due giocatori potrebbe presto salutare il Benevento. Si tratta di Gennaro Acampora, per cui vi è un forte interesse da parte del Pisa. La prima proposta è stata però rifiutata e rispedita al mittente. L'intenzione è quella di puntare al rilancio, ma chissà se i nerazzurri parteciperanno a questo gioco. Dalla Serie B, inoltre, arriva anche interesse per Ilias Koutsoupias. La mezzala greca è finita nella lista dei possibili colpi di mercato del Bari. Piace alla dirigenza dei galletti e può essere un'ottima opportunità per rinforzare il centrocampo, ma una trattativa non è ancora stata intavolata. Pescano gli ingaggi come quello di Letizia, ma ci sono anche Improta e Schiattarella, che hanno stipendi sontuosi e che per questo difficilmente troveranno una squadra disposta a pareggiare tali cifre.