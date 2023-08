Benevento, Meccariello: “Vogliamo tornare in Serie B al più presto”

"L'obiettivo è quello di andare in Serie B il prima possibile. La C può essere dura per questo non prometto nulla, non gioco su questi campi da molto ormai. Importante sarà quindi non affrontare la categoria con presunzione, altrimenti ne pagheremo le conseguenze". Queste le parole di Biagio Meccariello da nuovo calciatore del Benevento. La trattativa è stata lunga ed estenuante, e solo pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità del trasferimento. Il calciatore che si è già messo a disposizione di mister Andreoletti e non vede l'ora di scendere in campo con la sua nuova squadra.