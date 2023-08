Benevento, ufficiale ritorno di Marotta. Test col Giugliano vinto 3-1 dai sanniti

Per la terza volta nella sua carriera, Alessandro Marotta è un nuovo calciatore del Benevento. Sarà lui il tanto atteso e chiacchierato attaccante che dovrà fungere da vice Moncini, sostituirlo e accompagnarlo in reparto. La trattativa inizialmente pareva potesse prendere una brutta piega, con il Giugliano che proprio non voleva lasciarlo partire, poi d'un tratto l'apertura. Il classe 1987 ha rinunciato ad una mensilità ed è rimasto libero di firmare con il club sannita. Questo il comunicato: "Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta. L’attaccante partenopeo arriva dal Giugliano con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Bentornato Alessandro!". Ormai 37enne l'attaccante sognava di tornare a vestire giallorosso per gli ultimi anni della sua carriera, così da appendere poi gli scarpini al chiodo in quella che è stata la piazza che gli ha regalato maggiori soddisfazioni. Oggi la squadra giallorossa ha disputato il quinto test-match estivo presso lo Stadio Comunale "De Cristofaro" di Giugliano, dova ha incontrato in amichevole la formazione locale. La gara, in preparazione della stagione sportiva 2023/2024, è terminata con il risultato di 1-3 per i Sanniti. Questi i marcatori: 4' Agnello (B), Labriola (G), 39' su rig. Ciano (B), 78' Masciangelo (B)