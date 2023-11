Catania, Zeoli: “Pensiamo solo al presente. Ecco cosa ho detto ai ragazzi”

"TORNA CHIRICÒ" - Intervenuto in conferenza stampa, l'ex allenatore della Primavera rossazzurra ha fatto il punto sugli indisponibili: "Abbiamo preparato bene la gara. Recuperiamo Chiricò, Rocca e Bocic dopo averli preservati in occasione della partita di Coppa. Con il Picerno, oltre al passaggio del turno, ho avuto la possibilità di portare un maggior numero di elementi nel progetto e quindi di avere varie soluzioni a livello tattico, dall'inizio o in corsa. Sto cercando di coinvolgere tutti, perché è giusto che sia così. Il miglioramento più importante che mi attendo? Mi piacerebbe affrontare in modo diverso e tutti insieme un eventuale momento di difficoltà, che durante la gara ci può stare".

"CONTA SOLO IL PRESENTE" - Lavorare in un contesto così precario non è facile per nessuno. Zeoli rivela l’approccio avuto col gruppo: “Stamattina sono stato chiaro con i ragazzi. Ho detto loro due cose. In primo luogo che dobbiamo creare un muro: mercoledì abbiamo messo un mattone, adesso ne dobbiamo mettere altri. Poi che prima della partita con il Picerno ho parlato di un punto di partenza e che adesso serve la conferma. Ho chiesto di ripartire guardando la classifica, paradossalmente. Non è bella, ma credo che bisogna guardare in faccia la realtà e pensare di più al Cerignola che alle voci sull'allenatore. In questo momento l'obiettivo è il presente. Dobbiamo affrontarlo di petto portando a casa punti”.