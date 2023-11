Catania, Lucarelli in pole per la panchina: contatti continui tra le parti

Come noto, i nomi sul taccuino della dirigenza etnea sono diversi e, per alcuni versi, anche molto differenti tra loro. Il profilo in pole sarebbe al momento quello di Cristiano Lucarelli, esonerato dalla Ternana nelle scorse ore (al suo posto Roberto Breda) ma legato contrattualmente al club umbro fino al 30 giugno del 2025. Come raccontato da "lacasadic.com", l'ex allenatore dei rossazzurri sarebbe il favorito per la panchina del "Massimino" ma, complice la sua situazione contrattuale, il Catania ha necessariamente bisogno di un supporto dalla Ternana. Come raccontato, sono continui i contatti tra le parti (Catania, Lucarelli e Ternana in un vero e proprio tavolo a tre) e quello dell'ex Livorno è al momento il profilo più vicino agli etnei, ma c'è il lato economico da risolvere.