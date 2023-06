Cessione Brescia, Cellino ha rifiutato 20 milioni da Pelligra

Ricordiamo che Cellino è nel bel mezzo di una "battaglia legale" che ha in palio un posto in Serie B, a discapito della Reggina. Nel caso dovesse convincere gli organi competenti (ricorso presentato alla corte d'appello) e salvare il Brescia da una retrocessione avvenuta sul campo, le possibilità di vendere il club si alzerebbero drasticamente. Perché ripartire dalla B non è come dalla C e gli investitori potrebbero farsi avanti.