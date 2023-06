Brescia, striscione dei tifosi contro Cellino: “Brami ripescaggio, ma…”

Il presidente del Brescia dopo aver perso la sua lotta legale per riconquistare la Serie B con la Reggina, ha ricevuto dai tifosi nuove accuse. I supporter definiscono proprio Massimo Cellino il principale responsabile di un fallimento avvenuto sul campo e si fanno sentire per le vie della città. Appeso striscione che recita: "Ora brami il ripescaggio. Ma datti al giardinaggio! Fallito!". Ricordiamo che le rondinelle sono state retrocesse in Serie C successivamente ai playout contro il Cosenza, con sconfitta all'andata in Calabria e pareggio al ritorno decisivo.