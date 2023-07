Crotone, 31 giocatori sotto contratto: problema abbondanza per Zauli

31 giocatori in rosa per il Crotone che dovrà decidere su chi puntare e chi no.

Manca poco alla nuova stagione 2023-24 e anche il Crotone ha fatto partire il conto alla rovescia. Lunedì si alza il sipario per la squadra di mister Lamberto Zauli che ripartirà da zero, o meglio... da 31.

Infatti, come sottolineato dalla Gazzetta del Sud, saranno ben 31 i giocatori nella rosa della formazione di Serie C. Un numero elevatissimo e che genererà, almeno all'inizio, un problema di abbondanza per il tecnico chiamato a dover capire chi potrà fare parte del progetto e chi no.