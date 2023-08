Crotone, due colpi in entrata per Zauli

Il Crotone ha respinto le avance del Pescara per Alessandro Tribuzzi. Il club abruzzese lo aveva messo nel mirino sotto richiesta di Zdenek Zeman, il quale vede in lui il profilo perfetto per completare il 4-3-3 del delfino. La trattativa però ha avuto vita breve visto che né la società rossoblù né il il tecnico Lamberto Zauli hanno intenzione di liberarsi del fantasista romano. Il 24enne è considerato un perno della rosa dei pitagorici e, vista anche l'imminente chiusura del mercato, una cessione non sarebbe proprio il massimo. Per cui il no diretto al Pescara. Tribuzzi è al momento incedibile. In entrata due novità: il terzino classe 2001, Daniel Leo dalla Juventus Next Gen ma lo scorso anno a Foggia e l’attaccante albanese Dardan Vuthaj vicino alla firma.