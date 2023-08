Crotone, mercato: nodo cessioni e in entrata due cavalli di ritorno

Il calciomercato delCrotone prosegue sempre sulla medesima linea per il momento. La priorità viene data alle cessioni cui i pitagorici hanno ancora un bel lavoro da fare entro la fine della sessione estiva. In uscita ci sono ancora profili quali Branduani, Nicoletti, Petriccione, Bernardotto e Kargbo. Che sia un prestito o una cessione a titolo definitivo non importa, serve che lascino la squadra il prima possibile per fare spazio ai nuovi innesti. E passando proprio ai colpi in entrata, diverse novità infiammano il mercato del Crotone. Si tratta di due ritorni, quello di Simy e di Marrone. Al momento si tratta solo di un ipotesi, con i due calciatori che - ovviamente - ambirebbero ad una categoria maggiore rispetto alla Serie C. Ma vediamo. Intanto i dialoghi con club e giocatori sono stati aperti.