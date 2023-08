Crotone, nodo cessioni: in sei verso l’addio

La buona prestazione del Crotone di ieri allo Zini contro la Cremonese ha lasciato al tecnico Zauli buone impressioni della rosa che però va rinforzata. Il mercato delCrotone è strettamente legato alle cessioni. I pitagorici hanno diversi profili che non rientrano più nei piani per la rosa e che aspettano solo di trovare una nuova sistemazione. Sono ben sei e si tratta di Branduani, Kargbo e Petriccione in primis. Gli appena citati sono considerati prioritari verso l'uscita, per lo stesso motivo si allenano a parte dalla squadra già da diverse settimane. Gli altri possibili partenti poi sono Bernardotto, Cernigoi - per cui c'è già un accordo con il Rimini e l'addio dovrebbe essere presto annunciato - e Nicoletti. Una volta sciolto il nodo cessioni, si potrà pensare a rifinire la rosa con qualche innesto dal mercato.