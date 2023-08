Crotone, nessuna richiesta del Catania di inversione campo

Come da calendario stilato dalla Lega Pro, la prima partita del campionato di Serie C del Crotone sarà contro il Catania al “Massimino”. Ma non è ancora sicuro che la squadra di mister Lamberto Zauli possa scendere in campo al vecchio Cibali visto che sono in corso i lavori di restyling e probabilmente l'impianto non sarà disponibile per il 3 settembre. Ieri a Itasportpress.it, l'assessore allo Sport etneo Sergio Parisi ha ammesso che non vi è certezza che venga consegnato lo stadio per l'inizio della stagione calcistica dei rossazzurri. Il Catania ha indicato alla Lega Pro come secondo impianto lo stadio di Crotone e quindi teoricamente dovrebbe giocare all'Enzo Scida ma è una ipotesi al momento lontana. Di certo c'è che la dirigenza rossazzurra sta seguendo la vicenda e spera di giocare al Massimino anche se l'ultima parola spetta alla commissione apposita che dovrà esprimere parere positivo. Intanto a Itasportpress.it il Crotone ha smentito le voci diffuse a Catania di una richiesta del club di Pelligra di inversione di campo per permettere ai rossazzurri di giocare la prima fuori casa proprio contro l'undici di Zauli. Ma poi l'inversione di campo non è prevista dal regolamento quindi si andrebbe a giocare in campo neutro.