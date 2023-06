Crotone, ufficiale il d.s. Di Bari. Tre nomi per la panchina

Risolto il nodo direttore sportivo - ingaggiato Giuseppe Di Bari proprio nella giornata odierna. Questa la nota del club calabrese: Il Football Club Crotone comunica di aver affidato, a partire dall’1 luglio 2023, l’incarico di direttore sportivo a Giuseppe Di Bari. Nato a Foggia nel 1969, al termine della carriera da calciatore che lo ha visto calcare anche i campi della massima serie, intraprende nel 2011 la carriera di ds, ricoprendo il ruolo per la prima volta al Manfredonia. Poi il Foggia, dove conquista anche la vittoria della Lega Pro nel 2017, prima delle esperienze in Portogallo con l’Olhanense, ad Arezzo, a Novara e, nell’ultima stagione, con la Juve Stabia. Insieme a Di Bari – che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 – arriva a Crotone anche il collaboratore Alessio Cappella, classe 1976, che si occuperà dello scouting e lavorerà a stretto contatto con il nuovo ds. La Società rivolge ad entrambi un sincero e caloroso benvenuto, oltre che i migliori auguri di buon lavoro.

Ora l'obiettivo dei rossoblù si sposta sulla panchina. Perché il Crotone non vuole farsi sfuggire un'altra volta la Serie B e vorrebbe affidarsi ad una gestione tecnica in grado di conferire una nuova aria all'ambiente. Per la panchina c'è Fabio Caserta in pole poi Michele Pazienza e Pasquale Padalino, ex Turris oggi svincolato e quindi a immediata disposizione.