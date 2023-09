Crotone, Zauli: “Sconfitta è stata frutto di episodi…”

Ci ha provato in tutti i modi a riprenderla il Crotone, che si è dovuto arrendere alla Turris con il risultato di 2-3. Sulla sfida è intervenuto il tecnico dei pitagorici, che dopo la vittoria contro il Catania hanno collezionato la loro prima sconfitta stagionale. Una disfatta, secondo Zauli, dovuta agli episodi: "Non abbiamo la presunzione di dire che dominiamo tutte le partite, però non so quanto la Turris abbia dominato e meritato stasera - ha dichiarato in conferenza stampa -. Io ricordo molte più occasioni nostre che dei nostri avversari, non ho dubbi che la sconfitta sia stata solo frutto di episodi". L'allenatore ha poi motivato: "Prima del loro gol avevamo già costruito almeno due o tre occasioni interessanti e se avessimo segnato forse sarebbe cambiato tutto. In fin dei conti, abbiamo fatto una buona prestazione".