Feralpisalò fa un passo verso la B, Vicenza piega il Trento. Poker Catanzaro

Nel giorno di dolore per la morte dell'ex portiere del Messina Mimmo Cecere che portò i peloritani in B dopo lo spareggio in C col Catania, le squadre della terza serie professionistica oggi hanno disputato le partite valide per la 16a giornata di ritorno. Nel girone A la Feralpisalò vince a contro la Juve NG e vede la B. Più 5 sulla seconda a tre giornate dalla fine. Cade il Trento a Vicenza battuto per 2-0. Prova incolore dei gialloblù che adesso sono a +1 dai playout. Bene il Padova e la Pergolettese. Per la salvezza preziosa vittoria del Mantova sul terreno dell'Albinoleffe. Nel girone C vittoria in trasferta del Catanzaro che non molla nonostante l'aritmetica promozione in B e del Foggia di Delio Rossi passato sul terreno del Messina.