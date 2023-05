Feralpisalò-Reggiana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Appuntamento con la Supercoppa di Serie C con la seconda gara del mini "triangolare". Allee 18 in campo Feralpisalò-Reggiana.

Feralpisalò-Reggiana si sfideranno oggi, sabato 6 maggio 2023, per la Supercoppa di Serie C, seconda gara del "triangolare" che vede coinvolto anche il Catanzaro e che riguarda quindi le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della Lega Pro.

La sua prima partita nel torneo l’ha già giocata la Feralpisalò che, dopo essere stata sconfitta dal Catanzaro , adesso non può più concedersi errori. Diverso, invece, il discorso della Reggiana, al suo primo impegno nel mini torneo.

Padroni di casa con Siligardi a sostegno di Butic e Guerra in attacco. Potrebbe toccare a Hergheligiu, Carraro e Balestrero in mezzo al campo. In difesa, davanti a Pizzignacco tra i pali, spazio a Bergonzi, Pilati, Di Gennaro, Tonetto.