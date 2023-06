Lecco, Foschi: “Complimenti ai ragazzi. Futuro? Presto parlerò con la società”

Dopo la vittoria contro il Foggia e conseguente promozione in Serie B, il tecnico del Lecco, Luciano Foschi è intervenuto sul futuro. Perché l'allenatore va in scadenza proprio alla fine del mese - 30 giugno 2023 - e un accordo non è ancora stato preso con il Lecco: "Ci fermeremo un paio di giorni e poi ne riparleremo - ha dichiarato in conferenza stampa -. Aprirò i contatti con la società, anche se non credo ci sia molto da discutere: io vivo per il calcio e dopo oggi mi sento un po' lecchese". Ma nulla di cui preoccuparsi, perché lo stesso tecnico si dà tranquillo riguardo un rinnovo che dovrebbe arrivare senza troppe problematiche.