Lucchese-Entella, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle ore 20:30 per il match di Serie C.

Redazione ITASportPress

Lucchese-Entella si sfideranno questa sera, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20:30 per il match del campionato di Serie C Girone B. Gara che si annuncia molto interessante per i tifosi delle due nsquadre ma anche per tutti gli appassionati di Lega Pro.

Lucchese-Entella, le ultime La Lucchese è attualmente al nono posto con 47 punti mentre la Virtus Entellasi trova al comando della classifica di Serie C Girone B con 74 lunghezze. I padroni di casa dovrebbero affidarsi a Bruzzaniti, Fabbrini e Panico in avanti con la voglia di trovare punti preziosi dopo un periodo non certo positivo. Gli ospiti conteranno su Ramirez in sostegno di Merkaj e Zampano per continuare a comandare la classifica.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Lucchese e Virtus Entella andrà in scena, come detto, oggi giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20:30. La gara del campionato di Serie C Girone B potrà essere seguita dai tifosi e appassionati in diretta tv e streaming.

Per farlo ci si potrà affidare alle emittenti Eleven Sports e DAZN che ha il canale Eleven Sports sulla sua app. In questo modo gli utenti potranno godersi lo spettacolo anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. In alternativa su Sky è prevista al diretta gol con tutte le gare.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

LUCCHESE (4-3-3): Cuchietti; De Maria, Benassai, Tritiello, Quirini; Franco, Tumbariello, Di Quinzio; Bruzzaniti, Fabbrini, Panico. Allenatore: Ivan Maraia

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Sadiki, Chiosa, Parodi; Favale, Paolucci, Corbari, Tenkorang; Ramirez, Merkaj, Zampano. Allenatore: Gennaro Volpe