Pescara, buone notizie per Zeman: “Sta bene, vorrebbe già essere in panchina”

Giungono buone notizie dalla clinica Pierangeli, struttura in cui è momentaneamente ricoverato Zdenek Zeman. L'allenatore del Pescara era stato colpito da un malore improvviso nei giorni scorsi e aveva fatto spaventare tutti, tifosi e appassionati. Per fortuna però le sue condizioni sono momentaneamente stabili e non c'è preoccupazione. Lo ha riferito Stefano Guerracini, primario del reparto di cardiologia: "Il mister ha accusato una lieve ischemia celebrale temporanea - ha detto ai microfoni di Tgr Abruzzo -. Attualmente è stabile e non presenta importanti deficit. Adesso faremo degli accertamenti per capire da dove sia arrivata questa ischemia e come possiamo procedere. L’importante ora è che il mister stia bene e che tutto proceda per il meglio. Lui? Vorrebbe già essere in panchina, è sempre carico a mille".